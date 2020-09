Četrta etapa in že prvi ciljni vzpon. Kolesarska karavana se je danes podala na pot 160,5 kilometrov dolge etape, na kateri je morala premagati štiri kategorizirane vzpone. A skoraj vse moči kolesarjev, predvsem pa oči navijačev, so bile usmerjene na zadnji ciljni vzpon do smučarskega središča Orcieres-Merlett, ki se nahaja na nadmorski višini 1825 metrov.

Čeprav je prvi kolesar sveta Primož Roglič takoj po včerajšnji etapi dejal, da je današnja etapa težja na papirju, kot se bo izkazala na cesti, so bila pričakovanja pred zadnjim vzponom velika. Tudi na račun nekaterih drugih kolesarjev, ki so danes zjutraj demantirali Rogličeve besede. »Če bodo noge prave, bom poskusil v zadnjem kilometru napasti tudi etapno zmago,« je povedal drugi slovenski up in pred začetkom etape četrti v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Tudi Rogličev sotekmovalec iz ekipe Jumbo-Visma in še eden izmed kandidatov za visoko končno uvrstitev Tom Dumoulin je dejal: »Ne gre za najtežji klanec na letošnji dirki. A po današnji etapi bomo že več vedeli, v kakšni formi smo«.

Jumbo-Visma – Ineos 1:0

Pod 7,1 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,7 odstotka je glavnina prišla strjena z vsemi najboljšimi, tik pred začetkom uradnega začetka zadnjega vzpona so ujeli še zadnjega izmed šestih ubežnikov, ki so bežali od začetka etape. Tempo na zadnji vzpon je kmalu začela narekovati ekipa Jumbo-Visme in tako nekako nakazala, da je letos najmočnejša ekipa na touru. Edina ekipa, ki je sledila z večjim številom kolesarjev, je bila ekipa Ineos. Vsi so v strnjeni skupini prišli do zadnjega kilometra, nato pa so se začeli posamezni napadi. Na koncu je odločil ciljni sprint, v katerem je bil najboljši Primož Roglič, sledil pa mu je lahko le Tadej Pogačar.

Roglič je z uspehom dokazal, da padec na kriteriju Dauphine ni vplival na njegovo pripravljenost in ostaja prvi kandidat za končno zmago. Pogačar si je z drugim mestom priboril belo majico najboljšega mladega kolesarja, v rumeni majici pa ostaja domači kolesar Julian Alaphilippe. »Ekipa je znova opravila odlično delo. Ves čas zadnjega vzpona sem bil na dobri poziciji, na koncu pa mi je uspelo razviti dobro hitrost in izjemno vesel sem etapne zmage,« je povedal zmagovalec četrte etape, ki se je zaradi bonifikacijskih sekund prebil na tretje mesto v skupnem seštevku.

Manj od pričakovanj so pokazali kolesarji Ineosa, ki so v zadnjih letih veljali za kralje toura. Njihov kapetan in branilec lanske zmage Egan Bernal ni mogel slediti tempu izjemnih Slovencev in je v cilj prišel na sedmem mestu.