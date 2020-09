Drago Jančar o tem, da je biti moralna avtoriteta v času interneta skoraj nemogoče

“Tudi sam sem se dolgo oglašal v javnosti, potem pa sem spoznal, da to nima več smisla. Biti moralna avtoriteta v času interneta je skoraj nemogoče. Vsi govorijo o vsem, vsi vse vedo, mnogi so prostaški in žaljivi, v tej internetni džungli, drobljenju mišljenja in poplavi informacij so razpadli kriteriji.”