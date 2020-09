Pojasnili so, da so se za apel odločili, ker je epidemiološka situacija v Istri ostala izjemno dobra, čeprav se je v drugih hrvaških županijah izrazito poslabšala.

Poudarili so, da dobra in stabilna epidemiološka slika v istrski županiji ni nobeno naključje, temveč posledica strategije in izjemnih naporov županijskega štaba civilne zaščite kot tudi discipline vseh prebivalcev, gostov in poslovnih subjektov, ki dosledno spoštujejo vse epidemiološke ukrepe.

V istrski županiji so v minulih 24 urah zabeležili štiri primere okužb z novim koronavirusom. Povprečno število na novo okuženih na 100.000 prebivalcev v istrski županiji je med 18. in 31. avgustom znašalo 3,25 osebe, so za STA danes povedali na sedežu županije v Pulju. V Sloveniji je meja za epidemiološko varno državo deset okuženih oseb na 100.000 prebivalcev.

"Potem ko je bila Hrvaška uvrščena na rdeči seznam, smo bili priče nezadovoljstvu in nejevoljnemu odhodu velikega števila slovenskih državljanov, naših tradicionalnih gostov, prijateljev in sosedov, ki v Istri preživljajo poletne počitnice že leta ali imajo svoje počitniške hiše," so zapisali. Kot so izpostavili, so Slovenci v Istri ne samo dobrodošli, temveč tudi popolnoma varni.

"Vse naše občine in mesta so osredotočeni na to, da se gosti v Istrski županiji počutijo varne, ter da njihovo zdravje kot tudi zdravje ljudi, ki jih pričakujejo v njihovi domovini, ne bo na noben način ogroženo," so še zapisali.

Pismo so podpisali vodilni v istrski županiji, kot tudi župani Pulja, Labina, Buj, Buzeta, Novigrada, Pazina, Poreča, Rovinja, Umaga in Vodnjana.