Največ okužb, in sicer deset, so v ponedeljek potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, devet okužb so potrdili med starimi od 45 do 54 let.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 2924 primerov okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.