V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bolj oblačno bo v severni polovici Slovenije. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo predvsem na območju Alp in na Notranjskem nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 16 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek zjutraj se bo od zahoda prehodno pooblačilo, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo od zahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo precej jasno in topleje, jutro bo ponekod megleno.

Vremenska slika: Nad severno Evropo nastaja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se je umaknila iznad Slovenije proti jugovzhodu, nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne se bo počasi jasnilo. Popoldne bo deloma sončno, v Alpah bodo nastajale plohe. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo kakšna nevihta možna ob severnem Jadranu, popoldne bodo v Alpah nastajale plohe.

Biovreme: Vpliv vremena na ljudi bo zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.