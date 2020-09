Več kot 50 promotorjev prometne varnosti v sklopu akcije #VarnoVŠolo tako med 7. in 11. uro na večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru opozarja voznike na začetek šole, na pomen pripetosti z varnostnim pasom in na pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Na slednje promotorji opozarjajo z rumenimi napisi, s katerimi stojijo ob križiščih ali se pred vozniki sprehodijo po prehodu za pešce.

Kot je povedala promotorka Kristina iz Ljubljane, so odzivi voznikov in pešcev pozitivni. »Vozniki nas opazujejo in od njih dobivamo pozitivne odzive. Mogoče nas še bolj kot oni spremljajo pešci. Verjetno zato, ker imajo več časa. Tudi njihovi odzivi so pozitivni,« je dejala.