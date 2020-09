Slovenska nogometna reprezentanca v pripravah na tekme lige narodov živi v mehurčku. Ker je hotel na Brdu pri Kranju zaprt, znova biva v Ljubljani, trenira pa v Stožicah in v nacionalnem nogometnem centru na Gorenjskem. Prva obveznost vseh članov strokovnega štaba in igralcev, ki so se zbirali v nedeljo in včeraj, je bilo testiranje na covid-19. Vse aktivnosti potekajo daleč od oči javnosti, igralci pa nastopajo le na spletnih tiskovnih konferencah.

Brez osmih nosilcev igre iz lanskega leta Selektor Matjaž Kek, ki je komaj dočakal zbor reprezentance po devetih mesecih premora, bo imel zelo malo časa za uigravanje za tekmi v četrtek z Grčijo (ob 20.45) in v nedeljo z Moldavijo (ob 18. uri). Sreča za Slovenijo je, da bo obe tekmi igrala v Stožicah in ne bo izgubljala časa ter energije s potovanjem. Do tekme z Grčijo bo imel Kek le dva treninga. Čaka ga veliko dela, saj je zasedba zelo spremenjena. Izmed nosilcev igre v kvalifikacijah lani za evropsko prvenstvo manjkajo Josip Iličić, Bojan Jokić, Benjamin Verbič, Tim Matavž, Aljaž Struna, Robert Berić, Rene Krhin in Roman Bezjak. Miha Zajc spada med igralce, ki bodo morali prevzeti odgovornost v prenovljeni zasedbi. Za 26-letnim Primorcem je v dresu Fenerbahčeja še ena zahtevna sezona v Turčiji. Zelo malo je igral (354 minut na desetih tekmah), za nameček pa so bili ukrepi zaradi koronavirusa v Carigradu precej ostrejši kot v Sloveniji. »Vsi smo veseli, da smo znova na reprezentančnem zboru. Položaj je zahteven, saj je vsak igralec v drugačni situaciji. Nekateri so že v tekmovalnem ritmu, drugi smo komaj začeli trenirati. Osnova, da bomo konkurenčni na tekmi, je kakovosten trening,« je izpostavil Miha Zajc. Prepričan je, da Slovenija (64. na lestvici Fife) vse tekmece v skupini – Grčija (54.), Kosovo (115.) in Moldavija (175.) – lahko premaga. Ni pomembna le tehnična in taktična priprava, ampak tudi psihična, da bodo v praznih Stožicah igrali bojevito. »Zame je vsaka tekma pomembna. Tekmovalen sem že na prijateljski tekmi, kaj šele reprezentančni. Na vsaki tekmi moramo igrati na zmago, ker le na tak način napredujemo. Z uspešnim nastopom v ligi narodov bi nam bilo pozneje lažje tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju,« je dodal Zajc. S svojim statusom v Fenerbahčeju ni zadovoljen. Prepričan je, da bi moral dobiti več priložnosti, zato bo zanj zelo zanimivo dogajanje v prestopnem roku. Išče najboljšo rešitev zase in za klub. Josipu Iličiću je poslal sporočilo SMS, v katerem mu je zaželel najboljše, za Lionela Messija pa si želi, da bi ostal v Barceloni in v Kataloniji tudi končal kariero.

Ob odsotnosti Jokića je prva izbira Balkovec Ker je Bojan Jokić poškodovan, je prvi izbor za levi bok Jure Balkovec. V minuli sezoni je igral v drugi italijanski ligi za Empoli, kjer je imel status posojenega igralca iz Verone. Kakšen bo njegov status v Veroni, s katero ima še enoletno pogodbo, bo znano po reprezentančni akciji. »Ker nas v Italiji od maja naprej, ko smo začeli treninge, testirajo na vsake štiri dni, je vse skupaj zame postalo že rutina, zato ob prihodu na reprezentančni zbor ni bilo nič drugače,« je povedal 25-letni Jure Balkovec. Z navdušenjem je sprejel novico, da Kek ostaja selektor, potem ko je zavrnil ponudbo zagrebškega Dinama. Vlogo favorita z veseljem prepušča Grčiji, saj Slovenija bolje igra na tekmah z reprezentancami, ki so na lestvicah uvrščene višje. »Pot do zmage proti Grčiji sta borbenost in kakovostna priprava. Vedno smo najboljše predstave pokazali proti kakovostnejšim reprezentancam,« je dodal Balkovec.