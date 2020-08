Argentinca sta po poročanju francoskega časnika v izolaciji, česar pa klub ni potrdil. Med nogometaši, ki so bili odstranjeni od ostalih članov ekipe, je še en argentinski nogometaš, Mauro Icardi, dodajajo pri L'Equipe.

Vsi trije bili na krajšem oddihu na španskem otoku Ibiza, ki velja za eno izmed žarišč okužb z novim koronavirusom. Med nogometaši PSG, ki so v finalu lige prvakov morali priznati premoč Bayernu iz Münchna, so bili v zadnjih dneh na Ibizi tudi Neymar, Ander Herrera in Keylor Navas.

PSG bo sezono 2020/21 v francoskem prvenstvu začel v četrtek 10. septembra.

V Španiji je bil pozitiven na novi koronavirus tudi novi nogometaš Real Sociedada, David Silva. Nekdanji dolgoletni član Manchester Cityja je bil pozitiven ob drugem testu po prihodu v Španijo, potem ko je prvi pred tremi dnevi pokazal negativen izid.

Pri Sociedadu je bil že dan prej pozitiven tudi Mikel Oyarzabal, ki bo moral izpustiti španska obračuna lige narodov. Oba s Silvo ne kažeta simptomov covida-19.