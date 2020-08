Denarja ni za vse. OK. A za kaj je?

Ta naslov zastavlja preprosto, bazično vprašanje: kaj so po vašem mnenju najbolj pomembne stvari v življenju državljanov, o katerih odloča država? Rojstvo v spodobnih okoliščinah, varen in neodtujljiv dom, v katerem je dovolj prostora za skupno in dovolj prostora za umik, ko potrebujemo mir? Vsaj eno drevo onstran oken? Starši, ki ne bodo izmozgani od eksistenčnih stisk in eksistencialnega strahu za prihodnost, brezplačne jasli in vrtec za tiste, ki imajo premalo zaslužka, igrišča, ki ne bodo obložena s svinčenim prahom, šola, v kateri bo enako dobro poskrbljeno tudi za slabše in nerodnejše, brezplačni študij ali delo za plačo, ki človeka ne potisne v revščino in izsiljevanje delodajalca? Osamosvojitev in odhod od doma pri 20 letih, vstop v samostojno odraslo življenje? Kino, koncert, kdaj na kakšno potovanje. Spodobno zdravstvo, če zbolimo, dostojna starost naših dedkov in babic.