Varnostna razdalja, ključna za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je pri pijanih ljudeh nemogoča, je že julija ugotavljala britanska policija. To je postalo še posebno očitno na »supersoboto« v začetku julija, ko so po daljšem času odprli pube, lokale in restavracije, ljudje pa so si dali duška in se niso ozirali na grožnjo okužbe. Fotografije in posnetki nedeljskega jutra so prikazovali grozljivo sliko: po ulicah so ležali obnemogli pijanci, eni oblečeni, drugi goli, v pubih se je gnetlo obiskovalcev, v mnogih so izbruhnili pretepi.

Dva meseca kasneje se na Otoku soočajo z drugačno grožnjo – nezakonitimi (rave) zabavami sredi gozda, ki se jih udeleži tudi na tisoče obiskovalcev, željnih pristne, svobodne zabave brez »nesmiselnih« omejitev. Najhuje je bilo konec tedna v Thetford Forestu v Norfolku, kakšnih 120 kilometrov iz Londona, kjer se je nezakonite in neprijavljene zabave sredi gozda udeležilo okoli 500 ljudi. Večina »špilferderberjev«, policistov v polni bojni opremi, ni bila niti malo vesela. Kordonu s ščiti oboroženih so se zoperstavili z golimi rokami, eni so jih napadli samo z iztegnjenimi sredinci, drugi so jim skušali iz rok iztrgati ščite, tretji so vanje metali steklenice in pločevinke.

Na rave zabavi 3000 obiskovalcev Tako kot pri nas in bolj ali manj povsod po svetu so tudi v Veliki Britaniji omejili množična zbiranja, večje koncerte in zabave pa odpovedali. A kot se v času prepovedi rado zgodi, so vzniknili številni koncerti in zabave na črno. Konec tedna so tako britanski policisti v gozdovih Južnega Walesa prekinili rave žur s 3000 obiskovalci, v Angliji odkrili še vsaj štiri večje glasbene dogodke, zasegli glasbeno opremo, vredno več tisoč funtov, organizatorjem pa izdali za več kot sto tisoč evrov kazni. Po pred dnevi uveljavljenih novih pravilih ima policija moč tovrstno nezakonito zbiranje kaznovati z vse do enajst tisoč funti globe (kazen lahko dobijo tudi posamezniki za domače zabave ali didžeji). Eden od prvih, ki bodo morali globoko seči v žep, je Piers Corbyn, brat nekdanjega vodje laburistov Jeremyja. V Londonu je namreč organiziral protest proti ukrepom zaradi koronavirusa, ki je po njegovem mnenju velika potegavščina. Tako visoko kazen so si prislužili tudi organizatorji valižanskega žura, kamor so se zgrinjali z vseh koncev Otoka vsi tisti, ki imajo omejitev vrh glave. »Prišla sem iz Londona, zabava je fantastična, ljudje pa še bolj. Tukaj so samo pozitivne vibracije,« je za britanski Daily Mail komentirala udeleženka zabave. »Na nezakonitem ravu v Banwenu smo zasegli nekaj kosov glasbene opreme, organizatorjema pa izdali plačilni nalog,« so sporočili s policije. Najbolj jezni na žurerje so bili vaščani, ki jim glasni ritmi iz goščave niso dali spati, številni so potarnali, da so se počutili kot zaporniki v lastnem domu. Na živce jim gredo tudi avtomobili, parkirani vsevprek po lokalnih travnikih ali čez pol cestišča, ter pijani in zadrogirani posamezniki, ki jih zjutraj najdejo speče na vaških klopcah.