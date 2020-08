Diskriminacija

Lahko bi rekel tudi narobe svet. Gre za omejevanje odhodov na Hrvaško. Slovenci imajo kar šestino vseh nepremičnin na Hrvaškem in verjetno več kot polovico plovil. Z najnovejšim odlokom je dejansko preprečena uporaba osebne lastnine, nepremičnin in plovil, kar bi utegnilo biti ustavno sporno. Namreč, kdo si pa lahko privošči 14 dni karantene po enem ali dveh tednih ali le treh dneh dopusta v lastni stavbi? Ob tem so lahko Nemci, Čehi in tudi drugi nemoteno v teh istih nepremičninah in plovilih, niti testiranja jim ni treba opraviti, saj ima Nemčija denimo Istro na zelenem seznamu. Avstrijci morajo k strošku počitnic na Hrvaškem dodati strošek testiranja, nikakor pa jih nihče ne obremenjuje s kar 14-dnevno karanteno.