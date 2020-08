Sojenje Milku Noviču se je že prevesilo v drugo polovico. Zaslišali so številne priče, tudi Ester Ceket iz nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je izdelala analize, na podlagi katerih je (tudi že zaslišani) izvedenec balistične stroke Franc Sablič obremenil Noviča. Na prostoru za priče je bil tudi že nemški balistični izvedenec Axel Manthei, njegovo kolegico dr. Edith Gebhart pa so zaslišali prek videokonferenčne povezave. V nasprotju s Sabličem sta ponovno dopustila možnost, da sledi streljanja, ki so jih našli na Noviču, izhajajo še iz časov pred umorom – leto prej naj bi jih dobil na strelišču. Senat je že sklenil, da za mnenje povpraša novega balista, medtem ko se za novega izvedenca kemijske stroke ni odločil. Da bi bilo dobro angažirati oba, so sicer namignili že vrhovni sodniki, ko so razveljavili prvo sojenje, na katerem je bil Novič spoznan za krivega. Na drugem sojenju, ki se je končalo z oprostilno sodbo, tega niso naredili.

Kaj so posnele kamere? Včerajšnje nadaljevanje sojenja se je sicer vrtelo okoli posnetkov z nadzornih kamer v okolici restavracije Via Bona na ljubljanskem Viču, pred katero je bil 16. decembra 2014 okoli 19.40 umorjen direktor Kemijskega inštituta dr. Janko Jamnik. Posnetki s parkirišča Ilirija, izpred Avtohiše Vič in Avta Ljubljana ter notranjosti Via Bone so sicer slabi, prav tako jim ni v prid, da so bili narejeni v temnem delu dneva. Je bilo pa v sodni dvorani hitro jasno, da si jih je predsednica senata Sinja Božičnik pred tem že velikokrat ogledala. Člane senata je opozarjala, na kaj morajo biti v določenem trenutku še posebej pozorni: na kateri avto, pešca ali kolesarja, pojasnjevala je, iz katere smeri je prizor posnet in tako dalje. Tako so med drugim videli žrtvin srebrni BMW, ko je zavijal proti restavraciji. Parkiral je vzvratno, očitno je voznik avto še zaklenil, kar gre sklepati po svetilih na avtu, ključnega, dveh strelov, ki sta sledila, pa na posnetkih ni zaznati. Tožilka Blanka Žgajnar je sicer dejala, da je na računalniku z boljšo resolucijo zaznala blisk. Dejstvo pa je, da nobena kamera ni bila usmerjena tako, da bi lahko posnela srečanje med morilcem in žrtvijo.