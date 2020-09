Občina Ig išče zasebnega partnerja za gradnjo doma za starejše občane za od 120 do 150 oseb in dnevnega centra. Občina je v odloku o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je občinski svet potrdil v začetku letošnjega avgusta, navedla več razlogov v prid tej investiciji. Na Igu želijo s to naložbo med drugim zagotoviti primerno institucionalno varstvo občanom Iga in okolice, izboljšati oskrbo in kakovost življenja starejših na tem območju, zagotoviti primerno dnevno varstvo starostnikov in jim omogočiti aktivno, varno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Ta projekt bi pomagal razbremeniti svojce starejših oseb, ki nujno potrebujejo institucionalno ali dnevno varstvo, ustvaril pa bi tudi nova delovna mesta. Po podatkih iz investicijskega programa za ta projekt bi zaposlitev dobilo 85 novih oseb.

Občina bi zagotovila zemljišča Javno-zasebno partnerstvo so na Igu zastavili tako, da bi občina v partnerstvo vložila zemljišča ob regionalni cesti Ig–Staje, ki jih je ravno z namenom uresničitve takšnega projekta brezplačno dobila od države, in zasebniku za čas gradnje podelila stavbno pravico. Slednji pa bi moral nositi stroške priprave projektne dokumentacije, komunalnega prispevka, gradnje, nadzora, opreme ter ureditve okolice in infrastrukture. Vložek občine je ocenjen na približno 1,2 milijona evrov z davkom, vložek zasebnika pa na 11,3 milijona z davkom. Ob zaključku gradnje bi občina postala lastnica prostorov za dnevni center, zasebnik pa bi 40 let upravljal dom starejših. Po izteku obdobja bi lastništvo doma prenesel na občino. Občina je v preteklih mesecih že preverjala morebitni interes zasebnikov, odzvala sta se dva, in sicer družb Deos, ki nastopa skupaj z družbo DEJ Skladi, ter Vitadom s partnerjem Lobiumom.