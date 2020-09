Pomembne točke na šolski poti so označene z obarvanimi tačkami, na desni strani igre so zastavljena vprašanja, na katera mora otrok odgovoriti, če se želi premakniti naprej. Pravilni odgovori so nanizani na dnu strani. Najstrožje sta kaznovana potencialno smrtonosna prekrška – tek na drugo stran ceste ob srečanju prijatelja, na začetek poti pa se je treba vrniti tudi, če otrok doma pozabi varovalno rumeno rutico. Igra je končana, ko otrok pride v šolo. Starši lahko na tak način preverijo, ali njihov otrok pozna pravila v prometu, obenem pa se z njim zabavajo.

»Otroci morajo vedeti, kaj je varno in kaj nevarno, šolsko pot in posebnosti na njej morajo znati na pamet. Nikar pa naj ne pozabijo na rumeno rutico in kresničko, da bodo tudi dobro vidni,« staršem in šolarjem sporočajo policisti PU Kranj. Policisti bodo danes v bližini vrtcev in šol po vsej državi izvajali poostren nadzor prometa in hitrosti, posebno pozornost bodo namenili prehodom za pešce in nadzoru organiziranih prevozov otrok v šolo. Nadzirali bodo tudi njihovo početje na kolesih ali mopedih. tak