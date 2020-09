Tržiški čevljarji so že sredi 19. stoletja sloveli na Slovenskem, ob koncu 19. stoletja se je intenzivno razvijala čevljarska industrija. Potem so ljudje desetletja hodili v Tržič po Pekove čevlje in množično obiskovali Šuštarsko nedeljo. Danes je v Tržiču čevljarjev bistveno manj kot v zlati dobi čevljarstva. Na srečo pa so sloves tržiškega čevljarstva zaobjeli in ga predstavljajo v Tržiškem muzeju, ki ima najobsežnejšo tovrstno zbirko pri nas.

Šuštarski tržni dan bo v Atriju Občine Tržič zaživel v soboto, 5. septembra, med 8. in 13. uro. Raznolik bo tudi nedeljski program, ki ga bodo obiskovalci lahko spremljali na dveh lokacijah – v Galeriji Atrij Občine Tržič in v Tržiškem muzeju.

Čeprav Šuštarske nedelje v Tržiču letos ne bo, bodo na čevljarsko tradicijo ta konec tedna opominjale številne prireditve. V četrtek, 3. septembra, bodo v Atriju Občine Tržič odprli obutveno razstavo Raziskovanja Bosonogice in Obujčka, ki jo bo spremljal koncert Ponosni na šuštarsko tradicijo v izvedbi Kulturnega društva Jerbas. »Zgodovina obuvanja je pestra, pogosto težko razumljiva in zapletena. Da bi jo lažje razumeli in opozorili na posebnosti, strokovnemu prikazu in razstavljenim predmetom dodajamo zgodbo dveh izmišljenih likov – Bosonogice in Obujčka z ilustracijami Anžeta Bizjaka. Oba ob sprehodu skozi čas in prostor spoznavata, kaj so ljudje obuvali. Razstava izpostavlja zanimivosti in posebnosti – nekatere so se ohranile v sodobnost, druge izginile iz naše vsakdanje prakse,« so zapisali na občini.

Posebna modna revija

Paša za oči bo zagotovo nedeljska popoldanska modna revija, ki se bo začela ob 15. uri v Atriju Občine Tržič in nosi naslov Nekdanji in današnji sloves tržiških čevljarjev. »Na prireditvi bomo spomnili, kako so se ljudje nekdaj obuvali in kakšne čevlje izdelujejo današnji tržiški čevljarji. Na modni reviji bodo člani Folklorne skupine Karavanke z gosti v vlogi manekenov predstavili obutveno dediščino in izdelke današnjih tržiških čevljarjev, David Ahačič bo pripovedoval zgodbe o življenju in delu nekdanjih tržiških čevljarjev in se pogovarjal z današnjimi,« so zapisali v vabilu.

Projekt je v sodelovanju s tržiškim čevljarskim podjetjem Proalp pripravil Tržiški muzej, poteka pa v okviru programa Naša industrijska dediščina naš ponos, ki ga delno financira Evropska unija. »S tem namenom smo povezali današnje tržiške čevljarje, ki izhajajo iz dediščine. Vsi, ki danes izdelujejo čevlje v Tržiču, in ni jih malo, izhajajo iz Peka ali druge obrtne delavnice. Korenine imajo v Tržiču in to znanje prenašajo v sodobni čas. Čeprav izdelujejo sodobne čevlje za današnjo rabo, pa kakšen zna izdelati tudi še čevlje po starem, tako kot si želimo v muzeju,« je povedal dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja. pe