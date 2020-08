Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Škocjan na Dolenjskem letos praznuje 120 let delovanja. 9. maja so načrtovali veliko slavje s parado, ko naj bi slovesno prevzeli tudi novo vozilo, ki so ga v društveno garažo pripeljali teden dni pred razglasitvijo epidemije koronavirusa. Njihova vsako leto odlično obiskana veselica, na kateri bi letos spet nastopil ansambel Avsenik, pritegne od 2000 do 3000 obiskovalcev. Tako vsako leto naberejo več tisoč evrov za nakup gasilske opreme, pripoveduje predsednik društva Robert Janežič.

Dolg se bo podaljšal

Toda epidemija jim je načrte porušila. Zdaj upajo, da bodo veselico lahko izvedli vsaj prihodnje leto. »Računali smo na kakih 10.000 evrov izkupička, kolikor nam še manjka za poplačilo gasilskega vozila. Tako pa se bo naš dolg še malo podaljšal,« dodaja Janežič.

PGD Škocjan s 180 člani, od tega je 30 operativnih, je kot društvo druge kategorije in osrednje občinsko gasilsko društvo novo vozilo, vredno 270.000 evrov, še kako potrebovalo. Poleg njega imajo le še kombi in 30 let staro vozilo s cisterno. Občina je primaknila 150.000 evrov, del denarja so v preteklih letih zbrali z veselicami, donacijami, sponzorstvi in prostovoljnimi prispevki gospodinjstev.

Nič drugače ni z večino drugih društev. V PGD Smolenja vas v Mestni občini Novo mesto dobijo od občine okoli 5000 evrov na leto, z veselico, ki jo vse od ustanovitve leta 1929 prirejajo 15. avgusta, pa se nabere tudi do 6000 evrov čistega izkupička. Zadnjih osem let so načrtno zbirali donacije za nakup vozila, ki so ga prevzeli lani. Za 107.000 evrov vredno vozilo so 70 odstotkov zbrali sami z veselicami in donatorji, ostalo je bilo namensko sofinanciranje s strani gasilskega poveljstva in občine.

»Čez nekaj let bo treba zamenjati še kaj, denimo, motorno brizgalno, ki je zdaj stara dvanajst let. To pa pomeni spet najmanj 10.000 evrov. Če bi torej ukrepi trajali še nekaj let, bomo opremo težko posodabljali,« pravi Franci Kos, predsednik društva s skoraj 170 člani.