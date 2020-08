Tiktok influencerji, tiktak

Na enem od priljubljenih družbenih omrežij (tiktok) je neka tako imenovana influencerka objavila šokantno novico. Ko je svoje »usluge« v zameno za brezplačno večerjo ponudila neki restavraciji v hrvaškem Poreču, so jo tam gladko zavrnili. Ona pa v jok in ogorčenost in jezo in seveda je vse skupaj objavila, kakopak. Kakšna krivica, kakšna nesramnost, kaj takega se ji pa še ni zgodilo!