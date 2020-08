Letošnja dirka po Franciji se od prejšnjih izvedb razlikuje v marsičem. Drugačen ni bil zgolj pričetek tekmovanja, niti pravila o prisotnosti gledalcev in medijev. Drugačen je bil tudi potek samega tekmovanja.

V prejšnjih letih smo bili v prvem tednu priča večini ravninskih etap, ki so bile odločene s ciljnimi sprinti, glavna naloga kandidatov za skupno zmago pa je bilo prvi teden zgolj »preživeti« v skupini. Letos temu ni tako, saj smo bili že prvi dan priča številnim zapletom, ki jih je sicer v največji meri povzročil dež. Drugi dan je karavana že šla čez tri kategorizirane vzpone, tudi na današnji etapi, ki se je zaradi svojega zaključka (50 kilometrov ravnine) končala s sprintom, pa so morali kolesarji opraviti kar tri tisoč višinskih metrov, ko so se iz Nice pripeljali vse do Sisterona (198 kilometrov).

Čeprav je bil teren v uvodnih kilometrih dovolj razgiban in primeren, da se ustvari kakšna močna ubežna skupina, se to ni zgodilo. Morda tudi zato, ker je že začetek etape ponovno motil močan naliv, a cesta je bila danes dovolj široka in ne tehnično zahtevna, zaradi česar do zapletov ni prišlo, kasneje pa je nad Francijo tudi posijalo sonce.

Glavni junak uvodnega dela etape je bil tako domači kolesar Jerome Cousin (Total Direct Energie), ki je bil v samostojnem begu debelih sto kilometrov in tako poskrbel za lepo reklamo svoje ekipe, priboril pa si je tudi naziv najbolj borbenega kolesarja na današnji etapi in zato bo jutri nosil rdečo številko.

Cousina je glavnina ujela 16.3 kilometre pred ciljem. Kmalu po tem, ko so bili vsi kolesarji združeni, se je začel boj ekip, ki so si v sprintu želele zmage, da so prišle do čim boljših pozicij za zaključni napad. Najboljša priprava je uspela ekipi Lotto Sudala, zmago pa je slavil eden glavnih favoritov za današnjo zmago Caleb Ewan, ki je Sama Bennetta prehitel tik pred ciljno črto.

»Dirka se za našo ekipo ni začela najboljše, saj smo izgubili že dva kolesarja, danes pa nam je uspelo odlično delo. Zavestno sem se sicer pomaknil malce nazaj v skupini, kar je sicer malce tvegano, a mi je uspelo najti prostor med kolesi in z veliko hitrostjo sem se prebil do zmage. Zelo sem zadovoljen z razpletom,« je takoj po koncu etape povedal zmagovalec.