Nekdanji odlični francoski nogometaš se je s tožilcem srečal danes, v torek pa se bo v isti zadevi z njim srečal še Sepp Blatter, nekdanji prvi mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Preiskava v tej zadevi je bila odprta leta 2015.

Fifa je zaradi omenjene vsote, ki jo je od Blatterja leta 2011 dobil Platini, leta 2015 nekdanjega francoskega reprezentanta kaznovala z osemletno prepovedjo delovanja v nogometu.

Suspenz so pozneje skrajšali na štiri leta in se je iztekel v začetku oktobra 2019. Blatter in Platini sta trdila, da je bilo izplačilo izplačano kot honorar za Platinijevo delo pri Fifi med letoma 1998 in 2002, za kar pa ni bila sklenjena pogodba.

Fifa je konec lanskega leta sprožila tožbo proti Platiniju in Blatterju, da bi dobila nazaj dva milijona švicarskih frankov, ki jih je Platini dobil po nelegalni poti.

Junija letos je tožilec Thomas Hildbrand Platinija vključil v preiskavo plačila. Platinija pa sumijo nepoštenega upravljanja kapitala, poneverb ter ponarejanja vrednostnih papirjev, dodaja AFP.

Platini je sicer dejal, da je maja leta 2018 dobil pisno potrdilo, da je zadeva v tej preiskavi zaključena.

Blatter pa je za AFP pred nastopom pred tožilcem dejal, da je bila vsota izplačana v skladu z zakoni in pravilnikom Fife, pod njim pa naj bi se podpisala finančna komisija krovnega nogometnega organa.