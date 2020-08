Janša in Morawiecki sta govorila predvsem o sodelovanju med državama in priložnostih ter izzivih v času koronavirusne krize, je navedeno na spletni strani vlade.

Janša je poljskemu premierju predal tudi listino in spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 in se ob tem poljskemu narodu zahvalil za vso pomoč v času koronavirusne krize. Slovenska vojska je namreč z zdravstveno enoto poljske vojske izmenjevala strokovna stališča ter izkušnje pri obvladovanju koronavirusne krize, državi pa sta dobro sodelovali tudi pri vračanju državljanov v domovino.

Premierja Slovenije in Hrvaške sta spregovorila predvsem o medsosedskem sodelovanju in ukrepih zoper epidemijo koronavirusa. Plenković je sicer zjutraj ob prihodu na Bled dejal, da bo z Janšo govoril tudi o tem, da se na t. i. rdeče sezname območij, kjer je visoko tveganje okužbe z novim koronavirusom, uvrsti posamezne hrvaške županije in ne celotne države.

Glavne teme pogovora s predsednikom bolgarske vlade pa so bile po navedbah na spletni strani vlade povezane s pandemsko situacijo na balkanskem polotoku, dotaknila pa sta se tudi nekaterih aktualnih evropskih tem.

Po delovnem kosilu, ki ga je Janša gostil za madžarskega, hrvaškega in češkega premierja, se je slovenski premier posebej srečal s češkim kolegom. Janša in Babiš sta govorila predvsem o soočanju obeh držav s koronavirusom ter o evropskem odzivanju na pandemijo.

Janša je Babišu predal tudi listino in spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covid-19 in se zahvalil za vso pomoč, ki jo je Češka nudila Sloveniji. Kot so zapisali v sporočilu na spletni strani vlade, je Češka Sloveniji, ko ji je v prvem valu epidemije s koronavirusom primanjkovalo medicinske in zaščitne opreme, poslala milijon kirurških mask in 200.000 mask FFP2.

Že v nedeljo se je Janša srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Govorila sta o razmerah v regiji Zahodnega Balkana in situaciji, povezani s pandemijo covida-19, in spregovorila o drugih aktualnih bilateralnih temah.

Zunanj minister Logar pa se je ob robu blejskega foruma ločeno sestal z novim poljskim zunanjim ministrom. Zavzela sta se za nadaljevanje krepitve sodelovanja med Slovenijo in Poljsko, tako na dvostranski ravni kot v regionalnih in nadregionalnih pobudah. Osrednja tema pogovora je bilo sodelovanje na področju izgradnje strateške infrastrukture v Srednji Evropi, pri čemer je Logar izpostavil, da je Slovenija zainteresirana predvsem za krepitev digitalne in prometne povezljivosti s preostalo regijo, zaradi česar namerava okrepiti svoje sodelovanje v pobudi Tri morja.

Ministra sta govorila tudi o aktualnih zunanjepolitičnih temah s poudarkom na trenutnih razmerah v Belorusiji ter izrazila podporo širitvi EU na Zahodni Balkan, so sporočili z MZZ.