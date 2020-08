Največ okužb, in sicer šest, so v nedeljo potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, štiri okužbe so potrdili med starimi od 45 do 54 let.

Med občinami pa je po številu potrjenih okužb na prvem mestu Ljubljana z osmimi novoodkritimi okužbami, štiri okužbe so potrdili v občini Sevnica, dve v domžalski občini, po eno okužbo pa v občinah Ig, Sežana, Brežice in Hoče - Slivnica.

Iz bolnišnice v nedeljo niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19, prav tako nihče ni umrl, še poroča vlada.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 2883 primerov okužb z novim koronavirusom, 133 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.