Slovensko gospodarstvo se je v drugem četrtletju skrčilo za 13 odstotkov

Bruto domači proizvod (BDP) je v drugem četrtletju - med aprilom in junijem-, glede na enako obdobje lani, padel za 13 odstotkov. Padec je bil pričakovan, saj gre za obdobje najhujše epidemije koronavirusa in ustavitve javnega in gospodarskega življenja. V prvi polovici leta glede na enako obdobje lani je bil upad BDP-ja 7,9-odstoten.