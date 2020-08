Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na območju ormoške občine ob 41 strehah na hišah razkrilo še streho na enem od gospodarskih poslopij, delno tudi streho osnovne šole, ob tem pa je neurje podrlo še 54 dreves in dva električna droga ter onesnažilo 270 metrov cest. Pri odpravljanju posledic so pomagali gasilci vseh tamkajšnjih prostovoljnih društev.

Na območju Gorišnice je neurje razkrilo 20 streh na stanovanjskih objektih in dva na gospodarskih poslopjih, ob tem pa je podrlo tri drevesa. V Vidmu je razkrilo 26 streh na stanovanjskih objektih in osem streh na gospodarskih poslopjih hkrati pa podrlo 53 dreves. Vremenska ujma je zajela tudi Markovce, kjer je odkrilo 43 streh na stanovanjskih objektih in štiri na gospodarskih poslopjih ter podrlo eno drevo.

Medtem ko je na Ptuju, v Središču ob Dravi in Svetem Tomažu razkrilo po eno streho na stanovanjskih objektih, v Zavrču pa so gasilci morali odstraniti le šest podrtih dreves, je bilo huje na območju Haloz. V Žetalah je odkrilo devet stanovanjskih in šest gospodarskih objektov, podrlo 24 dreves ter umazalo 100 metrov ceste.

V Makolah so morali gasilci prekriti eno odkrito streho, v Majšperku je prav tako odkrilo eno streho na hiši ter podrlo 19 dreves. V Podlehniku je razkrilo pet streh na stanovanjskih objektih in podrlo dve drevesi.