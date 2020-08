Zoran Zaev je v nedeljo drugič postal premier Severne Makedonije. V 120-članskem parlamentu je dobil tesno podporo 62 poslancev koalicije. To sestavljajo njegovi socialdemokrati (SDSM) in največja stranka makedonskih Albancev DUI. Prva ima 46 poslancev, druga petnajst, vlado pa je podprl še en poslanec iz manjše albanske stranke DPA.

Zaev je prvič postal premier maja 2017, ključni dosežek vlade pa je bil sporazum z Grčijo. To naj bi bila velika spodbuda včlanjevanju države v EU in Nato, kot so obljubljali na zahodu. Ker pa Severna Makedonija oktobra lani ni dobila zelene luči evropskega sveta za začetek pristopnih pogajanj, je Zaev januarja odstopil, do volitev je državo vodila začasna vlada. Volitve bi morale biti 12. aprila, a so jih zaradi epidemije prestavili na julij. Vmes je država marca postala članica Nata, istega meseca so voditelji EU le dali zeleno luč za začetek pogajanj. Na volitvah je SDSM zmagala z dvema poslanskima sedežema naskoka več od rivalske VMRO-DPMNE.

Glavni izzivi Zaeva za drugi mandat so znani: formalni začetek pogajanj z EU in poskus izboljšanja gospodarske situacije ob hkratnem boju proti epidemiji. »Pred nami je obdobje politične stabilnosti, odločnega in doslednega boja proti sivi ekonomiji, kriminalu in korupciji s transparentnim in odgovornim pravnim sistemom,« je dejal v parlamentu.

Opozicija pa je novi vladni ekipi očitala, da je bila v prejšnjem mandatu v boju proti korupciji neučinkovita (zelo je odmeval škandal s prejemanjem podkupnin posebne tožilke za preiskavo organiziranega kriminala), in trdila, da se državi pod Zaevom ne obeta nič dobrega ne ekonomsko ne zdravstveno.