Zaradi slabe izolacije lahko uporabniki mansard hitro postanejo žrtev nevšečnosti, kot so temperaturna nihanja, mraz, vročina, zamakanje, moteča okolica. Prav tako je treba strešno konstrukcijo zaščititi pred nastajanjem kondenza – vode, ki lahko trajno in razmeroma hitro uniči konstrukcijo.

Pravilna sestava strešne konstrukcije Za dobro strešno konstrukcijo so bistvenega pomena štirje osnovni sloji, tipični za vsako pravilno sestavo strehe. To je zračni kanal, ki zagotavlja prezračevanje konstrukcije. Drugi sloj je sekundarna kritina. Ta dodatno preprečuje vdor vode v konstrukcijo. Seveda zelo pomembna je izolacija. Sloj, ki toplotno, zvočno in požarno izolira. Četrti sloj pa je parna zapora ali ovira, ki uravnava prehod vodne pare. Podjetje Knauf Insulation ima v svojem prodajnem programu prav vse potrebne materiale za sistemsko rešitev celotnega sestava, vključno s potrebnimi lepilnimi trakovi.

Izolacija, ki dokazano prispeva k boljšemu zraku v prostoru Če želite za izolacijo res kakovosten material, svetujemo, da posežete po nakupu izolacijskega materiala brez fenol-formadelhidnih veziv Knauf Insulation ECOSE. Ta izolacija bo uporabniku ponudila optimalne termoizolacijske sposobnosti, negorljivost, zvočno izolativnost, poleg tega pa izdelek prinaša še celo vrsto dodatnih prednosti. Filci iz steklene volne Knauf Insulation ECOSE Tehnology so z novo tehnologijo vezivnih sredstev postali prijetni za rokovanje. Pomeni, da ne srbijo, ne dražijo kože in so prijetnejši tudi za vgrajevanje. Dokazano prispevajo h kakovosti zraka v prostoru, kar dokazuje tudi certifikat Indoor Air Comfort. Izbirate lahko med filci Knauf Insulation ECOSE različnih vrednosti toplotne izolativnosti, katerim seveda prilagodimo tudi debeline. Za kompletiranje sistemske rešitve pa izberite folije in trakove iz družine Homeseal LDS. Tabelo potrebnih debelin za pridobitev subvencije Eko sklada najdete na www.knaufinsulation.si.