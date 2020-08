Kuhinja je razmeroma majhna, prosim vas za nasvet, kako najbolj funkcionalno izbrati in razvrstiti potrebne elemente, vse do stropa. Ali je morda v desnem kotu mogoč oziroma smiseln podaljšek v obliki črke L? V levem kotu je bila doslej omara kot shramba. Ali je primerno, da krajšo ločevalno steno podremo in tam denimo postavimo hladilnik? Obstoječi odtok in električno napeljavo bomo ob prenovi lahko prestavljali vašim predlogom primerno. Ker je stanovanje v pritličju starejše hiše s slabo talno izolacijo, pozimi rado zebe v noge. Kakšno talno oblogo za kuhinjo predlagate, zdaj je namreč zaradi lažjega čiščenja keramika, v dnevni sobi je parket. V dnevni sobi želiva imeti jedilno mizo, sedežno garnituro, prostor za TV in kakšno priročno omaro. Ne bi pa rada preveč »natlačila« prostora. Za vašo pomoč se vam vnaprej iskreno zahvaljujem! Alojz

Odgovor:

V vašo pritlično etažo lahko umestite elemente, ki jih potrebujete za bivanje dveh oseb. Prostor bi postal prostornejši, če bi odstranili vmesno – ločevalno steno, vendar domnevam, da je stena nosilna in s tem neodstranljiva brez drugačnih podpornih konstrukcijskih elementov. Lahko bi, po posvetu s statikom, to izvedli in premostili težo zgornjih etaž z dvema stebroma in element s štedilnikom bi lahko bil kot otok. Vendar je to kar zahteven poseg. Iz idejne risbe je razvidno, da je hladilnik umeščen kot prvi element in v nadaljevanju vsi drugi. Tako pozicionirani elementi omogočajo funkcionalno rabo kuhinjskega prostora. Ob vratih na balkon pa naj bo omara za različno namembnost, ne za kuhinjske potrebe, saj bo shranjevalnih elementov dovolj, če boste umestili visoke viseče omarice.

V bivalnem prostoru pa umestite jedilno mizo s stoli in manjšo sedežno garnituro ter nizko omarico pod oknom. Vsi pohištveni elementi naj bodo v enaki barvi in stilu, saj sta prostora povezana. Iz enakega razloga naj bo tudi tlak v obeh prostorih enak. Predlagam vam izvedbo talnega gretja in lesen tlak. V trgovinah je res velika izbira talnih lesenih oblog, ki so primerne za talno gretje. Tudi njihova vzdržljivost je zelo dobra, hkrati pa so toplejše in prijetnejše na dotik. Z malo poguma in še več potrpežljivosti boste imeli zelo prijetne prostore.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.