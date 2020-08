Tako bomo prvič lahko spremljali selitev celega zaroda. Mladiči so v tem tednu že zapustili gnezdo. Lola in Oto sta tudi že začela potovanje, trenutno letita proti Bolgariji. Zanimivo je, da sta mladiča iz istega gnezda poletela skupaj, nato pa sta se ločila in Lola leti pred Otom. Tretji mladič, Čarli, je trenutno še v Sloveniji. Najverjetneje zbira svojo skupino ptic, s katerimi se bo podal na pot. Spomnimo, da so lansko leto s telemetrijskima napravama opremili dve štorklji z Ljubljanskega barja, Srečka in Belo. Njuno pot je bilo tako mogoče vsak dan spremljati na interaktivnem zemljevidu na njihovi spletni strani. Srečko je potovanje žalostno končal v Tuniziji, kjer se je najverjetneje zapletel v plastično vrečko in poginil. Njegova usoda nam je dala misliti, kako široke so posledice človeškega malomarnega ravnanja z okoljem. Belo, za katero je že več kot 13.000 kilometrov poti, še spremljajo. Trenutno je v vzhodni Afriki, kjer je že daljši čas na območju brez signala, zato njena natančna lokacija ni znana. Potovanje štorkelj lahko spremljate tudi na www.elektro-ljubljana.si/leti-leti-storklja.

Pripravila Živa Rokavec