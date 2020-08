Tokratni dan inovacij bo sestavljen iz dveh vzporednih sklopov – v prvem bodo zainteresirani reševali konkretne izzive, s katerimi se trenutno srečuje farmacevtska industrija, drugi pa je namenjen tistim, ki jih zanimajo splošni izzivi s področja zdravja in zdravstvene oskrbe, navad in vsega, kar spada zraven. Prijave za hekaton s področja farmacije (izziva biološka uporabnost – kemijska struktura ter obogatena resničnost in vizualizacija podatkov v farmacevtski tehnologiji) so odprte do 6. septembra. Organizator bo izbral do 40 udeležencev – študentov, diplomantov in zaposlenih oziroma osem ekip. Do 13. septembra pa je rok za prijavo za drugi sklop dogodka – izzivi s področja zdravja, ki je namenjen študentom različnih smeri. Innovation Day bo potekal 25. in 26. septembra v Tehnološkem parku Ljubljana, kjer bo udeležencem za praktično testiranje na voljo tudi XR-laboratorij. Najboljše ekipe bodo nagrajene.