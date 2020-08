Projekte na kickstarterju je v vsej njegovi zgodovini podprlo več kot 18 milijonov ljudi, ki so za 185.000 projektov, med njimi je bilo 219 slovenskih, prispevali 5,2 milijarde dolarjev. Prvo slovensko kampanjo na spletni platformi je leta 2012 uspešno izvedel takrat še študent arhitekture Luka Ločičnik s projektom LLstoli, med najbolj odmevnimi pa je bila skodelica za kavo goat mug slovenskega podjetja Equa, ki je pred šestimi leti zbralo več kot 450.000 dolarjev pomoči in zbiranje sredstev kasneje nadaljevalo s pametnim aparatom za kavo ter pametno stekleničko za vodo. Prihod kickstarterja v Slovenijo pozdravlja tudi Spirit Slovenija, ki s podporno mrežo subjektov inovativnega okolja in spodbudami veliko pozornosti namenja razvoju zagonskega podjetništva.