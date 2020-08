Gre za konvertibilno posojilo 75.000 evrov s triletnim moratorijem odplačevanja glavnice in s fiksno štiriodstotno obrestno mero na letni ravni. Črpanje posojila poteka v treh tranšah po 25.000 evrov. Pomembna novost letošnjega jesenskega razpisa – prijave so odprte do 2. oktobra – je znižanje minimalne starosti podjetij, ki se lahko potegujejo za posojilo, saj je spodnja meja namesto enega leta zdaj šest mesecev, največja dovoljena starost podjetij ob prijavi pa ostaja pet let.

Bogata vsebinska podpora Ne zgolj denar, prejemnike posojil čaka tudi izjemno bogat program vsebinske podpore Startup plus v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Dragocena je predvsem mentorska podpora z izkušenimi mentorji, ob njej pa tudi pospeševalniški programi, kot je SK Growth Camp, povezovanje startupov z investitorji na dogodku NextRound, povezovanje zagonskih podjetij s korporacijami v okviru programa KorpoStart, program za internacionalizacijo INTL, vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme INTL, možnost udeležbe na konferenci Podim… Vse podrobnosti razpisa, postopka predselekcije in druge koristne informacije bodo zainteresiranim na voljo na dveh »roadshow« dogodkih: 2. septembra ob 16. uri v Tovarni podjemov v Mariboru in 3. septembra ob 16. uri v Tehnološkem parku Ljubljana.