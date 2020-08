Prvi vikend največje kolesarske dirke na svetu Tour de France je bil pester. Potem ko so bile prvi dan v okolici Nice ceste spolzke, so včeraj kolesarji premagali več kot 4000 metrov nadmorske višine. Na veselje Francozov se je etapne zmage veselil Julian Alaphilippe, ki je dobil že svojo peto etapo na dirki po Franciji, s katero je oblekel rumeno majico vodilnega kolesarja. Za slovensko kolesarstvo je bilo prva dva dneva najbolj razveseljivo, da se je Primož Roglič po padcu na kriteriju Dauphine uspešno vrnil na kolo ter se prepričal, da je najmanj enakovreden največjim tekmecem. Tudi Tadej Pogačar se je izkazal s 17. in osmim mestom. Dokazal je, da je na začetku Toura pripravljen odlično, kar kaže tudi peto mesto v skupni razvrstitvi ter tretje med mladimi kolesarji.

Vidna vloga Jana Polanca Osemindvajsetletni Julian Alaphillipe je včeraj napadel na zadnjem vzponu. Takoj se mu je pridružil Švicar Marc Hirschi. Ko ju je ujel še Britanec Adam Yates, je trojica povečevala prednost, ki je znašala največ dobrih 20 sekund. V zadnjem kilometru se jim je glavnina približala, a je bila prednost ubežnikov vendarle prevelika. Najmočnejši je bil Alaphilippe, ki je zmago doživel zelo čustveno. Posvetil jo je očetu Jacquesu, ki je po dolgotrajni bolezni umrl pred dvema mesecema. »Načrt mi je uspel v popolnosti. Hirschi najprej ni želel sodelovati, ko pa se je priključil Yates, smo kolesarili složno,« je povedal Julian Alaphilippe. Spomnimo, da je Alaphilippe lani na dirki po Franciji nosil rumeno majico kar 14 dni, na koncu pa zasedel peto mesto. »Nedeljo smo preživeli brez večjih težav, kar me zelo veseli. Dan je bil naporen in težak. Počasi prihajam v ritem in se počutim vse bolje. Veseli me, da se lahko enakovredno merim z drugimi tekmeci,« je slovenski nacionalni televiziji povedal Primož Roglič. Vlogo pomočnika je včeraj odlično opravil Jan Polanc. Ko je namreč kapetanu moštva UAE Emirates Tadeju Pogačarju počila guma, mu je Polanc nemudoma odstopil svoje kolo. »Moje delo je bilo včeraj res vidno. V zaključku etape sem popustil ter varčeval z močmi za naslednje dni,« je pojasnil Jan Polanc.

Nepredvidljiv začetek »Zdi se mi, da je v Nici deževalo prvič po več kot mesecu,« je na cilju uvodne etape Toura dejal Primož Roglič, ki ceste v okolici Nice pozna zelo dobro. Spolzke ceste so terjale davek, saj je konfiguracija etape vsebovala številne zavoje, ki so bili na mokri cesti tehnično zelo zahtevni. Težave s kolesom je imel evropski prvak Giacomo Nizzolo, padli pa so Ekvadorec Andrey Amador, sicer pomočnik Egana Bernala, Španec Mikel Nieve, Avstralec Caleb Ewan, Nemec John Degenkolb, trije člani Bahrain McLarna, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič, od Rogličevega moštva Jumbo-Visma pa je padel Belgijec Wout Van Aert. Ko se je etapa bližala cilju, je Jumbo-Visma po padcu Georgea Bennetta doživela še en šok. A izkazalo se je, da jo je Novozelandec, sicer Rogličev pomočnik na vzponih, odnesel dobro. Povrhu je v ciljnem sprintu prišlo do skupinskega padca, brez hujših posledic pa jo je odnesel eden od nesrečnežev Francoz Thibaut Pinot. Da je prva etapa terjala visok davek, je potrdil včerajšnji dan, ko sta zaradi posledic padca z dirke odstopila Belgijec Philippe Gilbert (zlom pogačice) in Španec Rafael Valls (zlom stegnenice). Ciljni sprint je dobil Norvežan Alexander Kristoff, sicer član Pogačarjevega moštva UAE Emirates. »Obleči rumeno majico vodilnega kolesarja na največji dirki na svetu je cilj vsakega kolesarja. Jaz sem svojega izpolnil in na to sem zelo ponosen. Z mojega stališča je sezona rešena,« se je veselil Alexander Kristoff. Izmed Slovencev je bil najboljši Luka Mezgec na 14. mestu. Ena najboljših vesti iz slovenskega tabora pa je ob koncu prvega dneva bila, da sta v cilj brez dodatnih prask prikolesarila Primož Roglič in Tadej Pogačar.