Številne obšolske dejavnosti bodo zaradi koronavirusa tudi v prihajajočem novem šolskem letu vsaj okrnjene, če ne odpovedane. Med njimi so tudi naravoslovni krožki startupa VseUk, ki jih je doslej obiskovalo več kot štiristo otrok na dvajsetih lokacijah po Sloveniji. Ker otroci krožek Mali radovednež pogrešajo, se je ekipa VseUka odločila, da jim omogoči še naprej razvijati raziskovalne sposobnosti in naravoslovno znanje. Pripravili so znanstveni zabojček Innobox, ki otrokom predstavi naravoslovje skozi zabavne poskuse. Otroci ga prejmejo po pošti in poskuse z videonavodili mentorja izvajajo v domačem okolju.

Znanstveni poskusi doma

Ustanoviteljica zagonskega podjetja VseUk Teja Bajt pove, da so v Innobox vložili vse znanje in izkušnje minulih štirih let. »Veseli smo, da je odziv staršev in predvsem otrok zelo dober. Seveda se zavedamo, da je osebni stik še vedno najpomembnejši, vendar Innobox v danih razmerah ponuja vsaj nekakšen približek. Obenem je dosegljiv veliko več otrokom, in to ne samo v Sloveniji. Lokacija bivanja ni pomembna, saj otrok Innobox prejme na dom po pošti in poskuse izvaja družina skupaj doma.« Odziv malih raziskovalcev in raziskovalk po Sloveniji na prvo poskusno serijo je bil zelo pozitiven, zato so se v startupu VseUk odločili Innobox nadaljevati in nadgrajevati.

Gre za prvi tovrstni produkt na slovenskem trgu, ki ima velik tržni potencial, in to ne samo v Sloveniji. Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh je na predstavitvi povedala, da so bila številna podjetja zaradi koronavirusa prisiljena opustiti ali zmanjšati intenzivnost svojih aktivnosti, nekatera so celo izgubila kupce ali najpomembnejše trge. »V zagonskem podjetništvu so negotove razmere stalnica, ki se jim mlada podjetja morajo znati čim bolj učinkovito prilagajati. Ekipa Primorskega tehnološkega parka in njeni mentorji že vrsto let proučujejo različne poslovne modele, s katerimi startupi lahko presežejo negotove razmere. Poslovni model zabojčka Innobox je eden takšnih inovativnih poslovnih modelov, ki je nastal v sodelovanju med ustanoviteljico Tejo Bajt in njenim mentorjem Andrejem Peršoljo, prav tako podjetnikom iz Primorskega tehnološkega parka.«