Zgodba brazilske pevke gospela in političarke Flordelis dos Santos de Souza bi težko bila bolj filmska – rodila se je v faveli v Riu de Janeiru, iz revščine se izkopala s trdim delom in angelskim glasom, ki sta jo sčasoma vodila do položaja mogočne kongresnice. Vmes je posvojila številne otroke, jih iztrgala iz nasilnega okolja in jim pomagala do boljšega življenja. A očitno ne vsem. Z enim od posvojencev, ki ga je pod okrilje vzela kot 14-letnega fanta, sama je bila takrat stara 30, se je sedem let pozneje poročila, po navedbah tožilstva pa se je njuna ljubezen končala krvavo. Obtožena je namreč, da je načrtovala in s pomočjo nekaterih posvojencev (od 55 otrok jih je bilo 51 posvojenih!) izpeljala njegov umor.

Junija lani je bil 42-letni pridigar Anderson do Carmo s streli prerešetan pred njunim domom. Ona trdi, da je bil žrtev ponesrečenega ropa, toda tožilstvo ji ne verjame, zato je pred kratkim prijelo pet njenih otrok in vnukinjo, kongresnica pa je zaradi politične imunitete trenutno še na prostosti. V barbarskem, strahopetnem zločinu naj bi sodelovala kar petina velike, očitno ne tako zelo srečne družine.

V šesto gre rado Velika ljubezen Flordelis in Andersona sega v leto 1998, ko je dopolnil 21 let. Le sedem let prej ga je posvojila in mu tako dala priložnost za življenje zunaj favele. Poročila sta se in si s predanostjo veri, njenemu širjenju ter posvojitvami cele kopice otrok pridobila status slavnih dobrotnikov, skupaj sta ustanovila priljubljeno cerkev. Kaj se je dogajalo v dveh desetletjih njunega zakona, ni povsem jasno, a je moralo biti kar hudo, saj se je zveza lani končala sredi ulice s 30 streli pretežno v njegovo mednožje in stegna. Po aretaciji otrok so v javnost prišle nadvse nenavadne podrobnosti primera – Flordelis naj bi več kot leto dni načrtovala možev umor, uspelo naj bi ji šele v šesto. Ker zastrupljanje hrane z arzenikom ni prineslo zadovoljivih rezultatov, naj bi se v šestem poskusu odločili za strelno orožje. Streljal naj bi eden od njenih bioloških sinov. Motiv? Po poročanju brazilskih medijev se najbolj znani evangeličanski pevki gospela v državi ločitev ni zdela primerna, češ da je to v nasprotju z Božjo besedo, drugi so pisali, da je pastorja spravil v smrt strog nadzor nad družinskimi financami, s čimer naj gospa ni bila zadovoljna, tretji, da je nenadzorovano skakal čez plot. »Kaj naj storim? Ne moreva se ločiti, ker bi to oskrunilo Božje ime,« naj bi pisala enemu od otrok, hči pa naj bi po internetu celo iskala zadetke na temo hrane in strupa. Njena razlaga je sicer bila, da je pomagala prijatelju, čigar pes ima raka.