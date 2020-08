Igralcu, ki ima asimptomatično obliko okužbe, so prireditelji svetovali, naj se drži pravil v primeru okužbe ter za vsaj deset dni odide v karanteno. Obenem so začeli preiskovati njegove morebitne tesne stike, da bi lahko s testiranji ugotovili, ali je morda okužen še kdo.

Zaradi zahtev ameriške zakonodaje prireditelji sicer ne smejo razkriti imen okuženih igralcev. Paire, trenutno 22. igralec lestvice ATP, bi se moral v prvem krogu US Opna pomeriti s 108. igralcem sveta Poljakom Kamilom Majchrzakom. Prireditelji pa so danes popoldne že umaknili Francoza iz žreba za glavni turnir, ne njegovo mesto so postavili s 149. igralca Španca Marcela Granollersa.