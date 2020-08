Prihodki v predlaganem rebalansu so v primerjavi s sprejetim proračunom za letos nižji za 1,6 milijarde evrov oz. 14,7 odstotka, odhodki pa so višji za tri milijarde evrov oz. za 29,3 odstotka. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije covida-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva, so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Dodali so, da je vlada predlog rebalansa pripravila v negotovih razmerah in po nenadni ter zelo hitri zaustavitvi gospodarstva, ki je sledila razglasitvi epidemije. Ta je povzročila velik ekonomski šok; po zadnji napovedi Umarja se bo BDP letos realno znižal za 7,6 odstotka. V času epidemije je tako prišlo do izrazitega upada proračunskih prihodkov, hkrati pa do rasti izdatkov zaradi sprejetih ukrepov vlade za omilitev posledic krize in ohranitev gospodarske aktivnosti.

Vlada je predlog rebalansa sprejela tik pred rokom. V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju iz letošnjega marca ga mora namreč v DZ poslati v 90 dneh po razglasitvi konca epidemije covida-19 (to se je zgodilo 31. maja), vendar ne pozneje kot 1. septembra. Zdaj bo sledila še priprava predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga proračuna za leto 2022, ki ju mora vlada v obravnavo v DZ poslati do 1. oktobra.