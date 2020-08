Druga etapa letošnje dirke po Franciji je že postregla s prvimi klanci in pričakovati je bilo, da bodo glavni kandidati za skupno zmago preverili svoje moči. Kolesarji so morali opraviti s tremi kategoriziranimi vzponi. Sprva so se povzpeli na vzpon prve kategorije prelaz Colmaine (višina 1500m, dolžina 16,3km). Kmalu zatem so se povzpeli na znameniti prelaz Turini (1607m in 14,9km), pred zaključkom, ki je bil znova v Nici, pa so se povzpeli še na prelaz Eze (490m in 7,8km). Kljub zahtevnosti trase je bilo dogajanje na dirki precej mirno skoraj do konca etape, saj so v glavnini odločili, da si po kaotičnem prvem dnevu privoščijo malce lažjo etapo in so varčevali z močmi za kasnejše, bolj zahtevne etape. Na koncu je vseeno šlo na polno in videli smo zanimiv zaključek etape.

Pogačar se je hitro izvil iz težav Iz zornega kota slovenskih navijačev se je najbolj zanimiv dogodek dirke zgodil na spustu iz prelaza Turini, ko je tehnično okvaro doživel kapetan ekipe UAE Emirates Tadej Pogačar, ki pa je tudi po zaslugi klubskega sotekmovalca Jana Polanca, ki mu je ponudil svojo celo pnevmatiko, brez težav ujel glavnino. Predvsem tempo na prva dva vzpona je bil precej "turističen", kolesarji se res niso preveč naprezali. A ubežna skupina sedmih kolesarjev v ospredju ni bila dovolj močna, da bi izkoristila ležernost glavnine in si priborila večjo prednost. Glavnina, ki je postopoma stopnjevala tempo, je ubežnike ujela na začetku zadnjega kategoriziranega vzpona, 40 kilometrov pred ciljem. Tempo na vzpon Eze je diktirala ekipa Jumbo-Visme, ki je malce razredčila veliko skupino kolesarjev, a do napadov med kapetani ni prišlo.