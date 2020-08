Osrednja Bosna je, kot kaže, pravi balkanski eldorado. Britanska družba Adriatic Metals je že ob začetku poletja objavila, da so pri mestu Vareš odkrili najdišča zlata, srebra in nekaterih drugih kovin, zdaj pa je postalo znano tudi, koliko so vredna. Na tono izkopanega materiala je mogoče pridobiti 1,01 grama zlata in 120 gramov srebra, vrednost rudnikov v naseljih Rupice in Veovača pri Varešu pa je ocenjena na 916 milijonov dolarjev, torej skoraj milijardo. Poleg zlata in srebra se v rudi po dosedanjih raziskavah skriva še 3,5 odstotka cinka, 2,2 odstotka svinca, 0,3 odstotka bakra in 23,2 odstotka barijevega sulfata, kar je družba Adriatic Metals, ki je na tem območju začela izkopavati pred dvema letoma, pravzaprav iskala. V družbi ocenjujejo, da bodo rudo začeli izkopavati leta 2022, še isto leto pa naj bi z njo zaslužili okoli 25 milijonov dolarjev. Prvi zaslužek naj bi prišel po osmih mesecih izkopavanj, nekaj pa bo stalo tudi samo izkopavanje – 56,67 dolarja na tono izkopanega materiala.

Dragoceni koktajl za Bosno

Da se v Bosni skriva zaklad, in to dobesedno, so v družbi Adriatic Metals ugotovili po vzorcih, ki so jih izkopali iz več kot deset metrov globokih testnih vrtin. »Rezultati so vznemirljivi zaradi več razlogov. Prvo odkritje je bilo, da mineralizirani sloj verjetno sega globlje, kot smo predvidevali, drugo pa, da je kakovost rude glede na sestavo osnovnih in plemenitih kovin izjemna,« je najdbo, ki so jo ocenili kot koktajl visokokakovostnih mineralov, komentiral predsednik družbe Adriatic Metals Geraint Harris, za katerega je to v poslovnem smislu verjetno najboljše leto v življenju. Vrednost delnic družbe, ki kotirajo na avstralski borzi ASX, se je namreč v hipu za nekajkrat povečala, dobrodejne učinke na gospodarstvo pa si lahko obetajo tudi v napol propadlem bosanskem mestu, kjer so zlato in druge dragocene kovine odkrili.

Adriatic Metals, ki ima koncesijo za izkoriščanje mineralov in rud na posameznih lokacijah občine Vareš, namerava v raziskave v naslednjih mesecih vložiti deset milijonov dolarjev, ob pričakovani milijardi dolarjev, ki bodo v obliki rude prišli iz bosanskih najdišč, pa si kos pogače obetajo tudi v zeniško-dobojski županiji. Šef županije Mirza Ganić je za Dnevni avaz potrdil, da gre res za veliko najdbo in da so družbi s tem, ko so ustregli vsem zahtevam, pomagali tudi na kmetijskem ministrstvu. »Dobro sodelujemo in smo v nenehnem stiku. Ta projekt je pozitivna zgodba za zeniško-dobojsko županijo pa tudi za celotno Bosno in Hercegovino. Če bo zaživela v polni meri, bomo koristi imeli vsi, predvsem pa lokalna skupnost, ker po zakonu večji del sredstev, in sicer 70 odstotkov, ostaja v Varešu, ki je trenutno zelo slabo razvit. To bo spodbudilo razvoj mesta,« je za Dnevni avaz izjavil Ganić, kot pomemben korak v rudarjenju na območju Bosne in Hercegovine pa izpostavil, da so znižali provizijo, ki so jo podjetja plačevala državi, še preden so našla rudo. »Ko smo spoznali, da plačevanje provizije, še preden najdejo rudo, upočasnjuje razvoj investicij na tem področju, je ministrstvo provizijo znižalo. Če bodo rezultati dobri, bo potem zaračunavalo koncesijo,« je pojasnil.