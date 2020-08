Nesreča se je zgodila v kraju Burgauberg-Neudauberg na Gradiščanskem, ko se je med neurjem na višini dveh metrov odlomilo drevo in padlo na minibus, ki se je premikal. Drevo s premerom okoli 70 centimetrov je stalo približno šest metrov od ceste.

V nesreči so umrli trije moški, stari 60, 64 in 70 let. Še štirje ljudje, ki so bili v vozilu, so bili poškodovani, med njimi tudi 11-letni otrok, je navedla deželna policija. Reševalna operacija je bila zahtevna, so sporočili prostovoljni gasilci.