V Posočju so meteorne vode poplavile več objektov, nanosi kamenja in peska pa ovirajo tudi promet, je za nacionalni radio povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač. "Gasilci trenutno odpravljajo posledice današnjih neurij in po do sedaj zbranih podatkih so opravili že okoli 70 intervencij, v katerih je sodelovalo okoli 135 gasilcev," je dodal Kosmač.

Na Bohinjskem je bilo poleg podrtega drevja po celotnem območju občine več primerov odkritih streh, in sicer zlasti na območju Bohinjske Bistrice, pa tudi v spodnji bohinjski dolini, pa je za Radio Slovenija povedal poveljnik tamkajšnjega štaba civilne zaščite Dušan Fajfar.

Zaradi vremenskih razmer so po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste še vedno v veljavi popolne zapore zaradi prometa na regionalnih cestah Vršič - Trenta in Volče - Solarji.

Opozorilo pred možnostjo krajevnih neurij čez cel dan je izdala tudi Agencija RS za okolje, pri čemer umiritev razmer pričakujejo v noči na ponedeljek.