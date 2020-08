S kongresno deklaracijo so članice ženske zveze med drugim izpostavile, da je enakost oz. enakopravnost vključevanja žensk in moških pomemben vidik vseh področij politike. Poudarile so tudi nedopustnost nasilja nad ženskami in premajhno zastopanost žensk na položajih moči v vseh državah članicah EU, so sporočili iz SLS.

V Slovenski ženski zvezi si bodo še posebej prizadevali, da se prizna prispevek zakoncev, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti in da se jim zagotovi enaka stopnja socialne zaščite kot samozaposlenim delavcem. Prav tako naj se vsem upravičencem povrne državna pokojnina, ki jim je bila odvzeta z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati leta 2012.

Zveza si bo tudi prizadevala, da primeri zlorabe položaja, izkoriščanje zaposlenih in kakršnekoli oblike nasilja ne ostanejo neopaženi. Zavzemale se bodo za aktivno participacijo žensk v družbenopolitičnem življenju, se medsebojno podpirale in ne bodo pristajale na drugačno obravnavo, kot so je v politiki deležni moški. Nenazadnje pa bo ženska zveza organizacija, na katero se bodo lahko obrnile tako ženske v stiski kot tudi tiste z zmožnostjo pomagati na kakršenkoli način, ne glede na politično pripadnost.

Že v soboto je v Ankaranu potekala redna seja izvršilnega odbora SLS ter strateški posvet o aktualnih izzivih Slovenije, Evrope in sveta.

Ob robu posveta je predsednik stranke Marjan Podobnik potrdil, da nastaja nova politična platforma, sestavljena iz številnih strank, skupin in uglednih posameznikov, ki vsak posamično predstavlja določeno vsebino, pomembno za posamezne ciljne skupine, vendar bi s samostojnim nastopom v sedanjem volilnem sistemu imeli malo možnosti za uspeh. Skupen nastop pa omogoča uspešen nastop vsem.

Politično zavezništvo po Podobnikovih besedah temelji na povezovanju, sodelovanju in dobrem vzdušju, so še zapisali v SLS.