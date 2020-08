Na volitvah v Črni gori beležijo visoko udeležbo

Na današnjih parlamentarnih volitvah v Črni gori kljub epidemiji covida-19 beležijo visoko udeležbo. Po podatkih državne volilne komisije je do 10. ure na volišča, ki so se odprla ob 7. uri, prišlo 23 odstotkov volilnih upravičencev. Glasovala sta tudi že predsednik države Milo Đukanović in premier Duško Marković, pa tudi nosilci opozicijskih list.