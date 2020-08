Po prevračanju avtomobila voznik v življenjski nevarnosti

Policisti iz Gorišnice so v soboto okoli 18.30 obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je voznik osebnega avtomobila huje poškodoval. Po tem ko je zapeljal s ceste, se je njegovo vozilo prevračalo po strmem hribu. Poškodovanca so z reševalnim helikopterjem odpeljali v mariborski UKC, kjer so ugotovili, da je v življenjski nevarnosti.