Na Hrvaškem imajo trenutno 2727 aktivno okuženih s koronavirusom. Med njimi je 229 pacientov, ki se zdravijo v bolnišnicah, na ventilatorje je priključenih 13 bolnikov.

»Od včeraj od 12.15 do danes do 7.45 je bilo zabeleženih 262 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, na Hrvaškem je danes skupaj 2727 aktivnih okužb,« je po poročanju hrvaških medijev sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V zadnjem dnevu so izvedli 922 testov, doslej skupaj 166.638. Na Hrvaškem je trenutno v samoizolaciji 8879 ljudi.

V Zagrebu so v zadnjih 24 urah potrdili 63 novih okužb, v Istri pa so potrdili eno okužbo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom, so v sosednji državi potrdil 10.123 okužb. Skupaj je doslej umrlo 184 ljudi, 7212 jih je ozdravelo.

Na Hrvaškem, kjer so več dni zapored beležili po več kot 300 novih okužb, je število na novo okuženih danes nekoliko nižje. Kot poroča Index.hr, je to verjetno zato, ker podatki ne zajemajo okužb v zadnjih 24 urah, temveč krajše obdobje. Nacionalni štab civilne zaščite je namreč doslej podatke objavljal ob 14. uri, odslej pa jih bo objavljal vsak dan ob 10. uri.