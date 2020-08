V Indiji več kot 78.000 novih okužb s koronavirusom, oblasti vseeno rahljajo ukrepe

V Indiji so v zadnjem dnevu potrdili 78.761 novih okužb s koronavirusom in s tem zabeležili nov dnevni rekord okužb na svetovni ravni, poročajo tuje tiskovne agencije. Indija, kjer se je doslej okužilo 3,5 milijona ljudi, je za ZDA in Brazilijo tretja država z največ potrjenimi primeri covida-19.