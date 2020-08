S koronavirusom okužen nekdanji trener Olimpije

Okužbe z novim koronavirusom na Hrvaškem niso obšle niti nogometašev. Tako sta okužena neimenovana igralca Hajduka in Istre, iz hrvaške zveze pa so sporočili, da je pozitiven test vrnil tudi selektor reprezentance do 21 let Igor Bišćan, sicer nekdanji trener Olimpije.