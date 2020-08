S 156 kilometrov dolgo etapo okoli Nice se je začela letošnja dirka po Franciji. Prva etapa se je razpletla po pričakovanjih – s ciljnim sprintom glavnine – smetano pa je pobral Norvežan Alexander Kristoff (UAE Emirates), ki je tako vsaj za en dan skočil v rumeno. Glavni pretendenti za skupno zmago na dirki so prišli v cilj v času glavnine. Vse pa ni šlo tako gladko kot se sliši saj je bilo med etapo veliko padcev.

Iz centra Nice se je karavana kolesarjev podala na začetek tritedenskega potovanja do Pariza. Že prva etapa je postregla z zanimivim dogajanjem. Kmalu na začetku so se v beg podali trije kolesarji, ki so v ospredju vozili vse do 60 kilometrov do cilja, ko je glavnina kolesarje ujela na vmesnem vzponu. Glavnina je nato skupaj prišla do cilja v Nici, o etapni zmagi pa je odločal ciljni sprint.

Etapa je potekala v treh krogih okoli Nice, kolesarje pa je vmes čakal tudi lažji vzpon in zahteven spust.

Dodatno je dogajanje popestrilo vreme, saj je kolesarje sredi etape začel prati dež, ki jo je kolesarjem pošteno zagodel. Cesta je postala precej spolzka, na nekaterih odsekih tudi zelo ozka, kar je v gneči povzročilo številne padce.

Dež zahtevni spust še dodatno otežil Kolesarji so se med etapo dvakrat spopadli tudi z zahtevnim spustom, ki so ga zaradi razmer vozili zelo previdno, a se je v glavnini vseeno zgodilo več manjših padcev, ki pa niso povzročil nobenih poškodb in zapletov med favoriti. Na prvem spustu je za nekaj časa zaostal le Tom Domoulin (Jumbo-Visma), ki je imel tehnične težave. Vsi slovenski kolesarji so jo na spustu odnesli brez težav. Še posebno dobro se je odrezalo nizozemsko moštvo Jumbo-Visma za katerega vozi tudi prvi kolesar sveta Primož Roglič, ki se je obakrat na spustu postavilo na čelo kolone in se tako preventivno izognilo morebitnim težavam v ozadju.

Roglič miril strasti Zaradi številnih padcev, ki so se zgodili ob prvem spustu, so se kolesarji po skupnem dogovoru odločili, da se v drugo spustijo še bolj previdno, glavno besedo pri tem pa je imel Roglič, ki je sklenil dogovor med kolesarji. Tihega dogovora nekaj časa ni upoštevala ekipe Astane, a jih je nevarna cesta kmalu streznila kar sama, ko je eden od članov ekipe začel drseti po cesti in priletel v prometni znak. Roglič je takrat še enkrat prišel do ostalih članov kazahstanske ekipe in jim naročil, naj se malo umirijo.

Težave za Ineos V več padcih v glavnini so se na tleh znašli številni kolesarji, nekateri celo večkrat. Večina je sicer padec preživela zgolj z površinskimi praskami in manjšo izgubo časa, ki so jo lahko kmalu izničili. Najhuje med vsemi jo je skupil pomemben član britanske ekipe Ineos Pavel Sivakov, ki je sicer etapo uspel zaključiti, a je njegovo nadaljevanje vprašljivo. Čisto brez težav je ni odnesla niti Jumbo-Visma, saj je dokaj hudo padel George Bennett, ki pa je nato prišel k sebi in v cilj pripeljal v času zmagovalca.