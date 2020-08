V nedeljo čez dan se bodo padavine in nevihte od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: V nedeljo čez dan bodo po Sloveniji ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja.

Obeti: V noči na ponedeljek bo dež prehodno povsod ponehal, delno se bo razjasnilo.

V ponedeljek čez dan se bo od juga spet pooblačilo, popoldne bo pričelo deževati. V torek dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo ter zahodnim in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek severne Italije bliža Sloveniji. Pred njo priteka k nam od jugozahoda topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih zahodno od nas bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne lahko pojavljale tudi drugod. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

V nedeljo bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami, v krajih vzhodno od nas šele proti večeru.