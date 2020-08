"Na žalost nismo imeli druge možnosti: stopili smo do vodje protestov in ga obvestili, da bo policija srečanje prekinila," je tvitnila policija. Kot pojasnjuje, udeleženci shoda, ki je po njihovi oceni pritegnil 18.000 ljudi, ne vzdržujejo varne medsebojne razdalje, večina jih tudi ne nosi zaščitnih mask.

"Vsi predhodno sprejeti ukrepi niso vodili v upoštevanje zahtev," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še sporočila policija, ki je zaradi shoda v nemški prestolnici danes namestila 3000 svojih pripadnikov.

Današnji protest je sicer po pritožbah na sodišču dobil dovoljenje za izvedbo tik pred zdajci, saj so ga deželne oblasti sprva v sredo prepovedale. Bale so se namreč ponovitve dogajanja s predhodnega shoda istega organizatorja v začetku meseca, ko udeleženci prav tako niso upoštevali zaščitnih ukrepov.

Policija je protest, ki je pritegnil mešanico skrajnih levičarjev in skrajnih desničarjev, borcev proti cepljenju in teoretikov zarot, tudi takrat prekinila.

Organizator shoda je bila v obeh primerih skupina Querdenken 711 iz Stuttgarta. Na današnjem je udeležbo napovedalo okrog 22.000 ljudi. Udeleženci so nosili transparente z napisi, kot so Stop koronavirusni norosti in Konec koronavirusni diktaturi, pozivali so k odstopu vlade ter odpravi omejitvenih ukrepov.

Zdravstvene oblasti v Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdile 1479 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Številke so se po njihovih besedah v zadnjih dneh stabilizirale.