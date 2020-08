Evropska komisija v tožbi, vloženi aprila lani, ugotavlja kršenje nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke (ECB) in dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov ECB v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016, izvedene zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je med drugim privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank. Slovenija je doslej vse očitke zavračala.

Sodišče je tožbo komisije obravnavalo 22. junija. Slovenska zastopnica Katja Rejec Longar je obravnavo takrat ocenila kot zelo pozitivno, ker so bila vprašanja sodišča po njeni takratni oceni izjemno naklonjena slovenskim argumentom. Na podlagi predstavljenih argumentov komisije in Slovenije je svoje sklepne predloge za odločitev Sodišča EU pripravila generalna pravobranilka Juliane Kokott. Predstavila jih bo 3. septembra, za sodišče pa niso zavezujoči. V osrednji sodni ustanovi EU sicer nikoli ne želijo napovedovati, kdaj bodo razglasili sodbo, a primerljivi primeri so v 2019 v povprečju trajali 19 mesecev od vložitve tožbe. Sodbo je tako mogoče pričakovati konec leta.

Sodba pomemben presedan, a je morda niti ne bo Tako na strani komisije kot na slovenski strani so v minulih letih že večkrat izpostavili, da je primer pomemben presedan, saj se bo prvič v zgodovini povezave opredelilo pojem arhiv unije v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah EU, kar bo razrešilo pomembno vprašanje glede interakcije med nacionalnimi oblastmi in institucijami unije. A vendarle morda sodbe članice in ustanove EU niti ne bodo dočakale. Premier Janez Janša je namreč sredi junija presenetil s potezo, ko je pisal predsednici komisije Ursuli von der Leyen in jo vprašal, pod katerimi pogoji bi se bila komisija pripravljena odpovedati tožbi. Von der Leynova je v odgovoru na pismo potrdila pripravljenost na dialog s ciljem boljšega razumevanja možnosti, ki jih vidi Slovenija za rešitev vprašanj, ki so privedla do tožbe. Janša je ob julijskem obisku v Bruslju izrazil zadovoljstvo, da se je komisija pripravljena pogovarjati o tem vprašanju. V julijskem pogovoru za TV Slovenija je nato predsednik vlade povedal, da bi tak poskus dogovorne rešitve za umik tožbe lahko okvirno pomenil to, da bi predstavniki ECB prišli v Slovenijo in povedali, kaj od zaseženega gradiva je arhiv ECB, slovenski organi pa bi se morali s tem strinjati. Pogovori med komisijo in Slovenijo naj bi po njegovih besedah potekali do jeseni. Informacij o napredku v pogovorih za zdaj ni, je pa dogovor za umik tožbe možen vse do izreka odločitve sodišča. Rejec Longar je sicer junija zatrdila, da takšna rešitev ni izvedljiva v smislu, ko bi slovenska stran priznala, da je zasegla arhiv unije, ker so sodbe slovenskih sodišč opredelile zaseženo dokumentacijo, kot da ni arhiv unije, in te sodbe zavezujejo slovenske organe.