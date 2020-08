Uefino tehnično komisijo, ki je izbrala nogometaše, sestavljali Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner in trenutni angleški selektor Gareth Southgate. Škofjeločan je v minuli sezoni z Atleticom v osmini finala izločil moštvo Liverpoola, sicer prvaka iz sezone 2018/19, v četrtfinalu pa so rdeče-beli iz Madrida izgubili proti Leipzigu z 1:2.

Med tremi vratarji sta poleg Oblaka še Manuel Neuer (Bayern) in Anthony Lopes (Lyon). Med obrambnimi nogometaši so bili izbrani Alphonso Davies, Joshua Kimmich in David Alaba (vsi Bayern) ter Virgil Van Dijk (Liverpool), Dayot Upamecano in Angelino (oba Leipzig).

Med vezisti so svoje mesto zasedli Thiago, Leon Goretzka, Thomas Müller (vsi Bayern), Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Lyon), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (PSG) in Alejandro Gomez (Atalanta). Med 23-erico je tudi šest napadalcev, in sicer Serge Gnabry, Robert Lewandowski (oba Bayern), Kylian Mbappe, Neymar (oba PSG), Lionel Messi (Barcelona) in Raheem Sterling (Manchester City).

Sezona lige prvakov se je končala v nedeljo, 23. avgusta. V finalu je Bayern z 1:0 premagal moštvo Paris Saint-Germaina.